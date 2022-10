Très bonne nouvelle pour la France à l'indice UEFA

Si tout n'a pas été parfait cette semaine et du niveau du PSG face au Maccabi Haifa (victoire 7-2 du club parisien en Ligue des Champions), le bilan européen des clubs français entre mardi et jeudi est plus que satisfaisant. Bien sûr l'OM a perdu face à Eintracht Francfort (2-1) et peut nourrir quelques regrets, mais le club phocéen est toujours en lice pour se qualifier pour les 1/8e de finale de la compétition de la C1. Une qualification qui, rappelons-le, offre des points de bonus (5 points, ce qui correspond pour la France à l'équivalent de 3 victoires en Coupe d'Europe) à chaque nation qui place une équipe en 1/8e de finale de la C1. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle l'Angleterre s'est envolée en tête du classement avec déjà 3 clubs qualifiés pour le tour suivant de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Paris a récupéré ses points de bonus et pourrait donc être imité dès la semaine prochaine par l'OM en cas de victoire face à Tottenham et donc de qualification pour les 1/8e. En C3 et en C4, les clubs performent plutôt bien cette saison. C'est le cas de Rennes qui pourra nourrir quelques regrets après la remontada du Fenerbahce qui était pourtant mené de 3 buts après 30 minutes de jeu (score final 3-3), mais aussi de Monaco qui a dû concéder le nul à Budapest face au Ferencvaros (1-1). Mais Nantes, qui s'est imposé au forceps 2-1 face à Qarabag, et Nice, qui l'a emporté face au Partizan de Belgrade (2-1), gardent toutes leurs chances pour le tour suivant.

Le Portugal et les Pays-Bas mis à bonne distance

De quoi mettre un bel écart avec les deux poursuivants de la France à l'indice UEFA, à savoir le Portugal et les Pays-Bas. Le premier a profité des victoires et surtout des qualifications du Benfica et du FC Porto en 1/8e de la C1 pour maintenir son écart sur la France sur le classement de la saison en cours, mais pas suffisant pour revenir sur le classement général de l'indice UEFA, calculé sur la base des résultats européens des cinq dernières saisons, où la France garde 4,448 points d'avance. Concernant les Pays-Bas, les clubs français peuvent avoir le sourire après avoir tremblé en début de saison. L'élimination prématurée de l'Ajax en Ligue des Champions devrait permettre à la France de conserver un épais matelas d'avance en fin de saison sur la Hollande.

De quoi espérer plus sereinement pour cette dernière de conserver sa cinquième place au classement général de l'indice UEFA au terme de cette saison. Rappelons-le, cette place permettra de qualifier quatre clubs dans la nouvelle formule de la Ligue des champions (3 qualifiés directement en phase de la Ligue, plus 1 en tour préliminaire soit un de plus qu'actuellement), dont la première édition se tiendra en 2024-2025. Reste désormais à transformer l'essai la semaine prochaine pour l'OM, Nice, Nantes et Monaco pour la France et continuer à mettre les Pays-Bas mais surtout le Portugal à bonne distance...

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 28/10/2022 :

-1. Angleterre 13,428 points (7/7)

-2. Espagne 11,142 points (7/7)

-3. Allemagne 10,500 (7/7)

-4. Italie 10,071 points (7/7)

-5. Belgique 9,200 points (4/5)

-6. Portugal 9,000 points (4/6)

-7. France 8,583 points (6/6)

-8. Turquie 8,400 points (4/5)

-9. Pays-Bas 7,500 points (4/5)

-10. Liechtenstein 6,500 points (1/1)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 99,998 points

-2. Espagne 87,569 points

-3. Allemagne 75,856 points

-4. Italie 69,640 points

-5. France 57,164 points

-6. Pays-Bas 53,900 points

-7. Portugal 52,716 points

-8. Belgique 36,400 points

-9. Écosse 36,400 points

-10. Autriche 33,600 points