Les lourdes conséquences de la triche

Débutons avec le plus gros scandale du football anglais. « Cas City : un délit aux victimes infinies », titre AS. Manchester City a été reconnu coupable par la commission indépendante dans l’affaire des 115 accusations qui pesaient contre le club, notamment concernant des accords de sponsoring jugés artificiellement gonflés. La sanction définitive reste encore suspendue au recours de City, mais AS s’intéresse surtout aux conséquences que ces irrégularités auraient pu provoquer sur tout le football anglais. Le journal reprend notamment une estimation de la BBC selon laquelle Manchester City aurait généré environ 1,17 milliard de livres, tandis que ses concurrents auraient laissé échapper jusqu’à 844 millions de livres. Depuis 2009, City a remporté 26 trophées, pris des places européennes à de nombreux clubs et éliminé directement ou indirectement des dizaines d’équipes en Angleterre et en Europe. AS va même jusqu’à évoquer des conséquences sur certains entraîneurs licenciés ou des joueurs privés de primes et de récompenses individuelles. Pour le journal espagnol, les ramifications de cette affaire sont quasiment impossibles à mesurer.

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Édouard Mendy a été malin face à Brahim Diaz

Place à une confidence assez savoureuse d’Édouard Mendy sur la finale de la CAN. Le gardien sénégalais est revenu sur le penalty de Brahim Díaz et a expliqué comment il avait essayé de le déstabiliser juste avant sa panenka. Son idée était d’abord de se rapprocher au maximum du tireur, pour lui donner l’impression qu’il prenait davantage de place dans le but. Mendy raconte aussi avoir tenté de le provoquer verbalement, de le « titiller » et de le « piquer avec certaines phrases ». Et au vu du résultat, le Sénégalais estime que son plan a plutôt bien fonctionné. Une vraie petite guerre psychologique avant un moment décisif de la finale, et Mendy l’assume totalement : il voulait faire douter Brahim Díaz avant même qu’il ne frappe.

La blessure de Christensen pose des sérieux soucis

La blessure récente de Christensen remet en lumière une question : pourquoi le Barça n’a-t-il recruté aucun défenseur central cet été ? Mundo Deportivo révèle les coulisses d’un mercato où les pistes ont pourtant été nombreuses. Flick voulait un défenseur gaucher, capable également d’évoluer latéral. Josko Gvardiol était considéré comme le profil idéal, mais le Croate voulait rester à Manchester City. Alessandro Bastoni plaisait également beaucoup au club, mais Flick n’était pas totalement convaincu, notamment par sa vitesse. Le Barça a aussi étudié les profils de Konaté, Senesi, Van de Ven, Laporte, Cuti Romero ou Lukeba. Cuti Romero n’avait pas le profil recherché puisqu’il n’est pas gaucher. Finalement, plutôt que de recruter un joueur qui ne convainquait pas totalement Flick, Barcelone a préféré ne rien faire. Un choix qui interroge forcément aujourd’hui avec les nouveaux problèmes physiques de Christensen. Et pendant ce temps-là, le Barça continue de regarder vers l’avenir. À seulement 16 ans, Mikael Baza va déjà s’entraîner avec l’équipe première. Le jeune défenseur central allemand a été appelé par Flick pour participer à la séance avec les professionnels avant le match face à Villarreal.