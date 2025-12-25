OL : les confidences de l’ancien recruteur Gérard Bonneau sur Ben Arfa

Des stars comme Karim Benzema, Corentin Tolisso, Hatem Ben Arfa ou encore Alexandre Lacazette ont toutes un point commun : Gérard Bonneau. Pendant un quart de siècle, l’ancien recruteur de l’OL a déniché les talents avant qu’ils n’explosent, façonnant la légende de l’académie lyonnaise. Aujourd’hui conseiller sportif au Servette FC, il revient pour Foot Mercato sur son rôle, sa vision du football moderne… et sur le joyau Hatem Ben Arfa.

« Hatem Ben Arfa, c’est une histoire incroyable. Je n’ai jamais recruté un joueur aussi fort que lui. Quand il n’avait pas encore 18 ans, il évoluait déjà avec l’équipe professionnelle, qui à l’époque comptait de grands joueurs et remportait des titres. Et dans cette équipe-là, c’était peut-être lui le plus rapide, le plus capable de répéter les efforts. Sa relation avec le ballon était exceptionnelle, et il possédait déjà un support athlétique de vraiment très haut niveau. Ce qui lui a peut-être manqué, c’est la construction d’un projet. Parce qu’il a fait une belle carrière, oui, mais il aurait pu atteindre quelque chose de très, très grand », a confié Gérard Bonneau. L’entretien complet, à retrouver vendredi 26 décembre sur notre site, évoque également l’ascension de Karim Benzema à l’OL jusqu’à son Ballon d’Or, le rôle déterminant de Gérard Bonneau dans sa formation, les anecdotes sur Nabil Fékir et l’impact historique de l’académie lyonnaise, qui a façonné plusieurs générations de talents français.