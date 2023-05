Les fans du Barça ont chanté pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

La fête était totale ce dimanche soir dans les rues de Barcelone. Et pour cause, le Barça a remporté son 27e titre de champion d’Espagne. Qui plus est sur la pelouse de l’ennemi l’Espanyol (2-4). Un triomphe qui intervient après 4 ans de disette pour les Catalans, qui ont regardé le Real Madrid et l’Atlético de Madrid gagner les dernières Liga.

Lors de ces festivités, les supporters des Blaugranas n’ont pas oublié leur idole : Lionel Messi. Ces derniers ont entonné plusieurs chants à la gloire du champion du monde argentin. Les « Messi, Messi, Messi » ont résonné pendant de longues minutes dans la ville espagnole. À ce jour, l’avenir de la Pulga est encore flou. Mais la direction barcelonaise fera tout son possible pour rapatrier le septuple Ballon d’or.

À lire

Tout le PSG monte au créneau pour Leo Messi !