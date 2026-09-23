Barça : Rodri révèle les efforts XXL du Real Madrid pour le recruter

Rodri est revenu sur l’un des dossiers les plus marquants du dernier mercato estival. Désormais au FC Barcelone après son départ de Manchester City, le Ballon d’Or 2024 était au cœur d’un véritable duel entre les deux géants espagnols, puisque le Real Madrid avait également tenté de le convaincre. Dans un entretien accordé à El Partidazo de COPE, le milieu espagnol a confirmé que le club merengue avait sérieusement envisagé son recrutement et n’avait pas ménagé ses efforts pour tenter de le faire venir.

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« Le Real Madrid a montré de l’intérêt dès le premier instant. Ils ont eu un comportement exemplaire et les propositions étaient celles de personnes qui voulaient vraiment recruter le joueur, je tiens aussi à le préciser », a expliqué Rodri. Relancé sur le fait de savoir si le Real était allé « à 100 % » pour le recruter, le joueur du Barça a répondu : « je ne sais pas ce que signifie aller à 100 %, mais il est clair qu’ils étaient intéressés et qu’ils ont mis tout ce qu’ils avaient en montrant leur intérêt, ce que j’apprécie, car j’ai parlé avec une partie d’entre eux. » Rodri a enfin refusé de confirmer s’il avait directement échangé avec Florentino Pérez : « je vais garder ça pour moi. J’ai parlé avec des personnes là-bas qui m’ont transmis leur enthousiasme et leur envie que je vienne, et cela a clairement rendu ma décision plus compliquée. »