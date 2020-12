PSG : le message de Keylor Navas à Thomas Tuchel

C’est officiel depuis mardi, l’entraîneur allemand quitte bel et bien le Paris Saint-Germain. En attendant de pouvoir souhaiter la bienvenue à Mauricio Pochettino, au PSG on dit au revoir à Thomas Tuchel. Malgré son éviction, il aura reçu de nombreux messages de la part des dirigeants, mais aussi des joueurs. Aujourd’hui, c’est au tour de Keylor Navas de saluer le départ de l’ancien coach de Dortmund. «Merci beaucoup pour tout monsieur… et bonne chance dans le futur. Dieu vous bénisse !!»

La suite après cette publicité

Navas, Mbappé, Pembélé, nombreux sont les joueurs qui ont salué Thomas Tuchel sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le technicien bavarois restera comme le premier entraîneur à avoir réussi à emmener le club de la capitale jusqu’en finale de la Ligue des Champions. La tâche s’annonce compliquée pour son successeur, qui aura pour objectif de décrocher le précieux sésame, attendu depuis tellement longtemps à Paris.