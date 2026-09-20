Équipe de France : Jean Butez appelé pour la première fois après le forfait de Robin Risser

Il n’y aura donc pas 5, mais 6 nouveaux Bleus ce lundi à Clairefontaine. La Fédération française de football a annoncé ce dimanche soir le forfait de Robin Risser, amoindri physiquement. Le portier de Lens ne rejoindra pas le groupe tricolore et est remplacé par Jean Butez. Cité parmi les prétendants pour intégrer le groupe bleu ces derniers mois, le gardien de Côme est convoqué pour la première fois de sa carrière, à 31 ans.

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«Robin Risser (RC Lens) ne rejoindra pas l’Équipe de France. Il est remplacé par Jean Butez (Como 1907). Après échange entre le staff médical de l’Équipe de France et du RC Lens, Robin Risser, amoindri physiquement, ne rejoindra pas le groupe pour le stage et ces 4 matchs des Bleus en 11 jours. Il est remplacé par Jean Butez», indique la FFF. Formé à Lille, qu’il avait quitté en 2018 pour Mouscron, Butez s’est imposé depuis la saison dernière comme l’un des tout meilleurs gardiens de Serie A. Il retrouvera son coéquipier et capitaine en club, Lucas Da Cunha, lui aussi appelé par Zinedine Zidane. Pour rappel, les Bleus se déplaceront en Turquie dans le cadre de la Ligue des Nations, le 25 septembre, avant de se rendre en Belgique, le 28. L’équipe de France recevra ensuite l’Italie au Stade de France, le 2 octobre, puis la Belgique, le 5.