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Le Real Madrid annonce un étonnant nouveau sponsor officiel

Par Sasha Nahon
1 min.
Le nouveau Maillot @Maxppp

Le Real Madrid a annoncé ce mercredi la signature d’un nouveau partenariat avec Uber Eats. La plateforme devient le partenaire officiel de livraison du club en Espagne pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029. L’accord prévoit la présence de la marque lors des rencontres disputées au Bernabéu, mais également le développement de campagnes, de contenus et d’expériences destinés aux supporters sur les différents canaux numériques. « Nous sommes heureux de cette alliance avec une entreprise leader dans son secteur », s’est félicité Emilio Butragueño, directeur des Relations Institutionnelles du Real Madrid.

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Pour lancer cette collaboration, les deux parties ont imaginé une première campagne baptisée « La faim nous a menés jusqu’ici », inspirée de plusieurs moments marquants de l’histoire madrilène. Du 7 au 11 octobre, un espace éphémère sera également installé sur la place de Callao, à Madrid, où les supporters pourront découvrir gratuitement cinq recettes inspirées de matchs emblématiques du Real. L’accord concerne par ailleurs Uber, qui devient lui aussi partenaire officiel du club, avec de futures initiatives autour du transport partagé et de l’expérience des supporters aux abords du Bernabéu.

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