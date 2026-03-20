Angleterre : la liste élargie de 35 joueurs, avec plusieurs surprises

Thomas Tuchel a dévoilé une liste très élargie de 35 joueurs pour les deux matchs amicaux de l’Angleterre contre l’Uruguay et le Japon au stade de Wembley. Une dernière liste avant que les Three Lions ne s’envolent vers l’Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde 2026. La FA a précisé que le sélectionneur a retenu volontairement un groupe plus large, dans lequel les joueurs rejoindront le camp d’entraînement en deux phases durant cette trêve internationale.

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Parmi les présents, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Lewis Hall, Dominic Calvert-Lewin, Fikayo Tomori et Jude Bellingham ont été rappelés après leurs performances récentes. En revanche, d’autres noms ont été écartés et voient donc leur chance de participer au Mondial se réduire. Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold ou encore Ollie Watkins n’ont pas été retenus et vont devoir tout donner dans la dernière ligne droite de la saison pour renverser la tendance.

La liste complète de l’Angleterre

- Gardiens de but : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)

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- Défenseurs : Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan)

- Milieux de terrain : Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid). James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)

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- Attaquants : Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelone, prêt de Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)