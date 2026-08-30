OM : Quinten Timber a choisi son futur club

Six mois après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Quinten Timber a de grandes chances de partir. Selon nos informations, le milieu de terrain néerlandais a pris la décision de rejoindre Crystal Palace, lui qui était également pisté par Porto ces dernières semaines. Son transfert chez les Eagles est désormais soumis à l’accord entre les deux clubs.

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✍️ Quinten Timber a décidé de rejoindre Crystal Palace.



🔐⏳️ Le joueur attend désormais que les deux clubs trouvent un accord pour finaliser son transfert. pic.twitter.com/x9XAsiCXUv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2026

Marseille et Crystal Palace continuent de négocier afin de trouver un terrain d’entente d’ici la fin du mercato. Si sa signature se concrétisait, Quinten Timber retrouverait son frère Jurriën (Arsenal) du côté de la Premier League. Arrivé en janvier en provenance de Feyenoord pour 4,5 millions d’euros, Timber est aujourd’hui l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais. Il est valorisé à 25 M€ par Transfermarkt.