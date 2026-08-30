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OM : Quinten Timber a choisi son futur club

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Quinten Timber pose avec le maillot de l'OM @Maxppp

Six mois après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Quinten Timber a de grandes chances de partir. Selon nos informations, le milieu de terrain néerlandais a pris la décision de rejoindre Crystal Palace, lui qui était également pisté par Porto ces dernières semaines. Son transfert chez les Eagles est désormais soumis à l’accord entre les deux clubs.

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Marseille et Crystal Palace continuent de négocier afin de trouver un terrain d’entente d’ici la fin du mercato. Si sa signature se concrétisait, Quinten Timber retrouverait son frère Jurriën (Arsenal) du côté de la Premier League. Arrivé en janvier en provenance de Feyenoord pour 4,5 millions d’euros, Timber est aujourd’hui l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais. Il est valorisé à 25 M€ par Transfermarkt.

Pub. le - MAJ le
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