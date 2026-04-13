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Ligue des Champions

Liverpool : la réponse floue de Slot sur la prolongation de Konaté

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ibrahima Konaté avec Liverpool @Maxppp
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En fin de contrat avec les Reds, Ibrahima Konaté voit son avenir être sur toutes les bouches en France et en Angleterre. Et forcément, une confrontation entre le PSG et Liverpool est une formidable occasion pour remettre le sujet sur la table. Cependant, en conférence de presse, Arne Slot n’a pas voulu donner trop d’indices sur le futur du défenseur français.

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«Ce sera une soirée particulière pour Ibou, en partie parce qu’il est français, mais surtout parce qu’il disputera le quart de finale de la Ligue des Champions, ce qui remonte à un certain temps (la dernière fois pour lui). Ce sera une soirée spéciale pour lui et pour toute l’équipe. Mais on ne va pas parler de contrat en public. Si les journalistes anglais veulent des exclus, il ne faut pas demander aux confrères français (rire, ndlr)», a plaisanté un Slot détendu avant le choc contre Paris. Circulez il n’y a rien à voir.

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