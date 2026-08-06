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La Liga quitte beIN Sports et débarque sur DAZN et Disney+ en France

Par Sasha Nahon
1 min.
Le président de LaLiga Javier Tebas en août 2021 @Maxppp

C’est un changement majeur pour les supporters du football espagnol en France. À partir de la saison 2026-2027, la Liga ne sera plus diffusée sur beIN Sports, son diffuseur historique depuis 2012. Le championnat espagnol sera désormais proposé en co-exclusivité sur DAZN et Disney+, qui ont obtenu les droits pour les trois prochaines saisons.

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Les deux plateformes diffuseront l’intégralité des 380 matchs de Liga, offrant exactement le même contenu aux abonnés. Le président de la Liga, Javier Tebas, a expliqué que ce choix répondait à une volonté d’élargir l’audience du championnat grâce à deux acteurs internationaux capables de renforcer sa visibilité. L’accord court jusqu’à la fin de la saison 2028-2029.

Pub. le - MAJ le
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