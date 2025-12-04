FC Barcelone : nouvelles révélations étonnantes sur Raphinha !

Ces derniers mercatos, en été 2024 notamment, Raphinha a été tout proche de quitter le FC Barcelone. Comme l’a avoué le joueur à plusieurs reprises depuis, il a parfois eu un pied loin de la Catalogne et c’est en partie grâce à sa femme, qui l’a convaincu de rester, qu’il n’a pas pris l’avion pour l’Arabie saoudite… Heureusement pour le joueur, mais surtout pour le Barça, puisque le Brésilien a été un des principaux artisans de la grosse saison des Blaugranas en 2024/2025. Et cette saison, malgré une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant un mois, il est reparti sur des bases similaires.

Pour les médias catalans, il n’y a pas de doutes : Lamine Yamal a beau être le joueur le plus talentueux, Lewandowski le plus adroit devant le but, le leader offensif de ce FC Barcelone, c’est Raphinha. C’est aussi lui qui incarne le mieux la philosophie d’Hansi Flick, étant un joueur capable de prendre la profondeur et à l’aise entre les lignes, polyvalent, et surtout très travailleur défensivement.

Il n’a même pas d’agent !

Oui mais voilà, le Barça est dans une situation financière compliquée, et est même en position de faiblesse par rapport à d’autres puissances du foot, comme le sont les clubs anglais ou les formations saoudiennes. Et forcément, bon nombre de ces derniers souhaitent profiter de la situation pour enrôler le joueur de 28 ans, comme l’indique Sport. Le média explique qu’il va encore crouler sous les propositions cet été, mais qu’il devrait recaler tous ses prétendants, souhaitant s’inscrire sur la durée à Barcelone.

Surtout, le média explique que le joueur n’a même pas d’agent ! Ce qui est extrêmement rare à ce niveau. Principalement parce qu’en plus du contexte mercato, les agents ont aussi un rôle important dans les discussions avec le club, ou même pour rendre plus facile la vie des joueurs en leur fournissant ou donnant accès à divers services. Pourtant, il est en permanence sollicité par des agents ou des agences qui souhaitent l’enrôler comme client, mais là aussi, il dit non à tout le monde. Signe qu’il n’a pas la moindre intention de changer d’air dans les prochaines années. C’est déjà ça de pris pour le Barça !