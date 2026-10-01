Real Madrid : Endrick attend un forfait de Mbappé dans l’ombre

Le début de saison d’Endrick est compliqué. Blessé en tout début de Liga, il est depuis revenu, mais pour l’instant il n’a joué que 4 minutes sous les ordres de Mourinho, entrant en fin de match face à Elche le 15 septembre. AS fait le point sur la situation et, confirme, encore une fois, qu’un départ en prêt n’est pas à exclure, avec l’AS Roma comme principal prétendant.

La suite après cette publicité

En attendant, le joueur brésilien de 20 ans attend sa chance. Il est convaincu que tôt ou tard, il aura une opportunité, et il se dit prêt à attendre le moindre pépin que pourrait connaître Kylian Mbappé (blessure, repos ou suspension) pour saisir sa chance et prouver à José Mourinho qu’il peut compter sur lui de façon régulière. À noter tout de même que selon les médias espagnols, dans le cas où Mbappé ne soit pas titulaire face à Villarreal pour la reprise de la Liga en raison de son petit pépin physique, Bellingham (qui pourrait être utilisé en pointe) et Espi semblent devant Endrick dans les potentiels remplaçants du Bondynois.