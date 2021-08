FC Barcelone : le départ de Lionel Messi se digère peu à peu

La suite après cette publicité

Deux heures. Pour justifier, détailler, régler ses comptes aussi. Joan Laporta a accordé tout ce temps aux journalistes ce lundi midi, pour revenir sur les problèmes financiers colossaux du FC Barcelone, hérités, entre autres, de la mauvaise gestion de la précédente gouvernance incarnée par Josep Maria Bartomeu. Mais le président Laporta a aussi été interrogé sur ce qui brise le cœur des supporters catalans, à savoir le départ de Lionel Messi, présenté au Parc des Princes en marge de PSG-Strasbourg samedi dernier.

« Avec Messi, cela a été une histoire d'amour qui s'est finalement détériorée. Nous avons avancé de deux ans l'ère après-Messi. Il est le meilleur footballeur du monde et a ses aspirations et ses offres, comme nous l'avons vu. Les sentiments au sujet de sa présentation au PSG ont été contradictoires. J'aurais préféré le voir continuer au Barça, même si je suis convaincu que nous avons pris la bonne décision, car l'institution est au-dessus même du meilleur joueur du monde. Nous aurions mis le club dans une situation à risque, parce que la situation, bien qu'elle ait une solution, est dramatique », a répondu Laporta à l'une des nombreuses questions au sujet de La Pulga.

Laporta a regardé la présentation de Messi au PSG

« Notre volonté était qu'il reste, mais quand nous avons vu la situation dans laquelle se trouvait l'entité, vu comment se déroulaient les négociations, nous avons conclu que nous ne pouvions pas assumer son renouvellement. Si la Liga avait été plus flexible, nous aurions pu envisager sa continuité, car les deux parties avaient fait preuve de beaucoup de flexibilité », a-t-il poursuivi. Des regrets donc mais aussi du soulagement. « J'ai le sentiment que ce qui aurait dû être fait a été fait. En voyant sa présentation, je vois qu'il se sent heureux et cela me rend heureux. Maintenant peut-être que nous serons rivaux. Son départ aurait pu affecter le vestiaire, mais il a montré qu'il est fort. Nous avons fait tout ce que nous pouvions dans les limites des possibilités économiques de le club. Les détails de la négociation, nous les garderons par respect et appréciation. »

Le respect, pourtant, n'a pas été la voie choisie par certains supporters présents au Camp Nou pour la première journée de la Liga, avec quelques sifflets entendus à la 10e minute, moment choisi pour rendre hommage à l'ancien numéro 10. Laporta a visiblement eu l'oreille sélective. « Je ne pense pas qu'il ait été sifflé. Il y a eu un hommage, mais le public met le Barça avant tout et sait que le club a besoin d'unité. Ce n'est pas agréable qu'il aille dans une équipe rivale, comme le PSG. Nous voulions tous les deux continuer et cela n'a pas pu être le cas. Il y a un bouleversement logique, car cela ne s'est pas passé comme nous le souhaitions. Personnellement, je le tiens toujours en haute estime ». Le message est passé.