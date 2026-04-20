Le scénario dingue qui offrirait l’Europe au Paris FC !

Antoine Kombouaré a métamorphosé le Paris FC. En grande difficulté avant l’arrivée du Kanak, le club francilien, désormais 10e et invaincu lors des huit dernières journées, a officiellement assuré son maintien en Ligue 1. Et les coéquipiers de Maxime Lopez peuvent même se mettre à rêver d’Europe. Pour rappel, selon le règlement de la LFP, si un membre du top 6 remporte la Coupe de France – a priori le RC Lens – et si Strasbourg termine 7e tout en remportant la Ligue Conference, le 8e de Ligue 1 gagnerait son ticket pour la prochaine édition de la C4.

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Un concours de circonstances qui pourrait donc profiter au PFC, bien que le scénario relève du miracle. Si le Paris FC compte actuellement cinq points de retard sur cette 8e place (actuellement Strasbourg, qui doit terminer 7e pour libérer cette 8e place), c’est bien Monaco (7e avec 12 points d’avance sur le PFC) qu’il faudra rattraper. Il faudrait donc un sans-faute du PFC (Lille, Brest, Rennes et le PSG au programme) et quatre défaites de l’ASM (Toulouse, Metz, Lille, Strasbourg).