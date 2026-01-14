Menu Rechercher
Ayoub Makhfaoui signe au Dinamo Zagreb

Par Dahbia Hattabi
Ayoub Makhfaoui @Maxppp

Né en 2007, Ayoub Makhfaoui continue son bonhomme de chemin. Il y a trois ans, nous vous avons présenté cet ailier droit, courtisé par l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Trois pays qui sont toujours à l’affût le concernant. Mais ce n’est pas tout.

En club aussi, Makhfaoui a tapé dans l’oeil du Dinamo Zagreb. Selon nos informations, le jeune homme, dont le dernier club était le Red Star, vient de signer un contrat de 3 ans et demi.

