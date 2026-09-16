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Real Madrid : José Mourinho refuse de rendre Arda Güler indispensable

Par Sasha Nahon
1 min.
Arda Guler @Maxppp
Elche 2-3 Real Madrid

José Mourinho a tenu à calmer les attentes autour d’Arda Güler malgré son importance dans le jeu du Real Madrid. Interrogé après la victoire difficile face à Elche (3-2) sur le caractère désormais indispensable du Turc, le Portugais a été catégorique : « Non, personne n’est indispensable. » Titulaire dans un rôle de numéro 10, Güler avait ouvert le score sur un superbe coup franc avant d’être remplacé alors que le Real menait encore 2-0. Un changement que Mourinho justifie avant tout par la baisse d’intensité de son joueur : « Arda, qui a joué à ce poste de 10, commençait lui aussi à baisser en intensité. »

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Le technicien madrilène avait pourtant déjà senti son équipe perdre progressivement la maîtrise de la rencontre. « J’ai fait entrer Jude frais et Brahim alors qu’on menait 2-0, mais je sentais qu’on était en train de perdre le contrôle », a-t-il expliqué. Vinicius, très sollicité dans le travail défensif, était lui aussi fatigué. Les changements n’ont pas empêché Elche de revenir à 2-2, obligeant finalement Mourinho à prendre davantage de risques offensifs pour arracher la victoire. « Ensuite, on a sorti l’artillerie lourde et on s’en est sortis. »

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