Newcastle : quadruplé en 45 minutes, embrouille avec Trippier, la folle soirée d’Anthony Gordon face à Qarabağ

Un but seulement. Ce mercredi, Anthony Gordon n’est passé qu’à un petit but de rentrer dans l’histoire de la Ligue des Champions. Auteur d’un quadruplé en 45 minutes, l’international anglais aurait pu rentrer dans le cercle très fermé des joueurs ayant inscrit un quintuplé (5 buts) en un match de C1. Un cercle composé de Lionel Messi (contre le Bayer Leverkusen en 2012), Luiz Adriano (contre le Bate Borisov en 2014) et Erling Haaland (contre Leipzig en 2023). Mais il a manqué ce petit but à l’attaquant de 24 ans qui aura fait vivre un enfer à Qarabağ dans ce 16e de finale aller de la Ligue des Champions.

En déplacement du côté de l’Azerbaïdjan, Newcastle s’est largement imposé (6-1) grâce donc à sa pépite Gordon qui a marqué 4 buts en première période. Il n’a eu besoin que de 120 secondes pour ouvrir le score dans cette rencontre. Véritable feu follet sur le front de l’attaque, il a récidivé ensuite grâce notamment à deux penalties et deux buts en 2 minutes profitant des grosses largesses défensives d’une défense de Qarabağ méconnaissable. Et malgré cette première période parfaite, l’international anglais (16 sélections) a connu une mi-temps animée.

Gordon a tout réussi

Au moment de rentrer aux vestiaires, alors qu’il était encerclé par ses coéquipiers qui le félicitaient, l’attaquant de 24 ans a été pris en grippe par… Kieran Trippier. Son capitaine lui a reproché de ne pas avoir laissé le second penalty à Willock comme il l’avait demandé. Il faut dire que la tentation pour Gordon de planter un quadruplé était trop tentante. Et cela n’a pas plu au latéral droit anglais qui était dans une colère noire au moment de rentrer aux vestiaires. Les deux hommes ont dû être séparés par leurs coéquipiers. «C’est comme ça, il a été incroyable aujourd’hui donc on oublie…» a lancé Trippier au micro de Canal+ après la rencontre.

Qu’importe, la soirée n’a pas été gâchée pour autant et Anthony Gordon a marqué l’histoire de son club puisqu’il est devenu le premier joueur anglais à réaliser cet exploit. Désormais deuxième meilleur buteur de la compétition avec 10 réalisations (derrière Kylian Mbappé, 13 buts), Gordon confirme sa très grande forme du moment. Fortement convoité par Liverpool depuis plusieurs mercatos, le polyvalent joueur de 24 ans risque d’animer la prochaine fenêtre des transferts cet été. Un été où il devrait aussi faire beaucoup de bien à l’attaque de l’Angleterre sous Thomas Tuchel. Il faudra le suivre.