Ligue 2 : Bastia-Le Mans officiellement arrêté

La célébration attendra pour Le Mans. Alors qu’ils pensaient être officiellement en Ligue 1 après avoir inscrit un deuxième but contre Bastia dans les arrêts de jeu, les joueurs manceaux ont été contraints de rentrer aux vestiaires après des jets de fumigènes et bombes agricoles. La rencontre a été officiellement arrêtée après une prise de parole assez floue puisqu’il faudra rapidement statuer une décision finale avant le début des barrages de Ligue 2, dont le premier doit débuter dès mardi 12 mai.

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«Suite aux incidents et après une annonce du speaker pour calmer la démence des supporters de Bastia, il a été décidé de rentrer aux vestiaires dans le cadre de la sécurité des joueurs. Une cellule de crise a eu lieu et la décision a été prise. Compte tenu des éléments, on a décidé d’arrêter définitivement le match», a-t-il été indiqué par Ruddy Buquet, l’arbitre de la rencontre. En revanche, peu importe le résultat final, le SC Bastia est relégué en Ligue 3 après la victoire de Laval contre Boulogne-sur-mer.