C’est fini entre Dusan Vlahovic et la Juventus

Cette fois, c’est bel et bien terminé. Dusan Vlahovic avait rendez-vous à la Continassa ce mercredi afin d’y rencontrer les dirigeants de la Juventus. Au cœur du débat : la prolongation de son contrat se terminant à la fin du mois. Depuis, l’attaquant serbe de 26 ans est reparti du centre d’entraînement de la Vieille Dame sans avoir trouvé d’accord.

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Sky Italie annonce que les négociations sont désormais terminées et que Vlahovic va donc quitter Turin à la fin du mois et qu’il sera libre de s’engager avec le club de son choix. Pour rappel, le Serbe avait été recruté en 2022 en échange de 85 M€.