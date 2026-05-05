Le Bayern Munich veut s’offrir le petit frère de Khvicha Kvaratskhelia

La famille Kvaratskhelia a rendez-vous avec le Bayern Munich. Demain soir, Khvicha (25 ans) tentera de faire tomber le club allemand en 1/2 finale retour de l’UEFA Champions League. La semaine dernière, l’ancien joueur de Naples avait été un véritable poison, lui qui a marqué 2 buts lors de la victoire 5 à 4 du Paris Saint-Germain. Mercredi, le chouchou de Luis Enrique aura l’opportunité d’enfoncer le clou afin d’aider son club à se qualifier pour une nouvelle finale européenne et conserver son titre. Mais Vincent Kompany compte bien tout mettre en place pour le stopper à l’Allianz Arena.

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Ce n’est pas le seul membre de la famille à être attendu en Allemagne. Ce mardi, La Gazzetta.ge révèle que Tornike (16 ans), le petit frère du joueur du Paris Saint-Germain, est dans le viseur du Bayern Munich. Un jeune ailier gauche que nous vous avons présenté sur notre site la semaine dernière. Comme son aîné avant lui, il évolue au Dinamo Tbilissi au sein de l’académie. Mais l’international U17 géorgien (6 matches) est déjà proche du groupe professionnel avec lequel il s’entraîne depuis quelques jours.

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Le Bayern Munich veut Kvara Jr

Le 2 mai, le natif de Tiflis a passé une nouvelle étape puisqu’il a été intégré pour la première fois au groupe professionnel lors du match de première division face au Dinamo Batumi. Kvara Jr est resté sur le banc toute la rencontre. Mais c’était une première expérience enrichissante pour le footballeur de 16 ans. Il pourrait en vivre d’autres dans les prochains mois. Il y a quelques jours, la presse italienne expliquait que la Juventus et Naples se disputaient ses services. Des écuries belges se sont aussi positionnées.

Mais elles semblent avoir un train de retard. Ou plutôt un avion. La Gazzetta.ge explique qu’après sa première apparition dans le groupe pro du Dinamo Tbilissi, Tornike Kvaratskhelia s’est envolé pour Munich afin de rencontrer la direction bavaroise. Le média géorgien précise qu’il s’agit d’une première prise de contact pour le joueur, qui a visité les installations du club allemand. Un club qui souhaite le recruter. Il reste à savoir si le frère de Kvaradona est intéressé, lui qui pourrait bien prolonger son séjour pour assister au choc entre le Bayern Munich et le PSG mercredi soir.