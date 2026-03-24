L’OM s’incruste dans le dossier du très courtisé Karim Coulibaly

Karim Coulibaly va-t-il devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival de Bundesliga ? Depuis plusieurs jours, les médias d’outre-Rhin annoncent un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour le jeune international Espoirs allemand du Werder Brême. Un intérêt qui semble logique pour deux raisons. À seulement 18 ans, Coulibaly est un titulaire au sein d’une équipe qui se bat certes pour son maintien, mais le défenseur possède un profil de manieur de ballon doué dans la relance qui plaît souvent à Luis Enrique. Enfin, son profil de gaucher sera un atout pour remplacer éventuellement d’autres gauchers possiblement sortants, à savoir Lucas Beraldo ou Lucas Hernandez.

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De son côté, le Werder espère se sauver pour réaliser une vente comprise entre 40 et 50 M€. Une chose est sûre : l’actuel 14e du classement de Bundesliga ne se fait plus d’illusions sur l’avenir de son protégé. « Nous parlons d’un défenseur central de 18 ans, gaucher, qui est titulaire en Bundesliga. Que des clubs s’intéressent à lui n’est pas vraiment une surprise. Néanmoins, il est important pour nous de nous concentrer sur le présent dans cette lutte contre la relégation. Il est très clair, très concentré, très déterminé. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Quant à ce qui se passera cet été, il faudra voir », confiait récemment le directeur sportif du Werder, Clemens Fritz, dans l’émission Sport1-Doppelpass.

L’Europe séduite par Coulibaly

Depuis, Bild apporte de nouvelles informations dans ce dossier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la liste des courtisans s’est considérablement allongée. Le quotidien allemand assure que « la moitié de l’Europe » est séduite par Coulibaly, mais que seules quelques équipes ont manifesté leur intérêt. Ainsi, en plus du PSG, Newcastle, Chelsea et Naples sont également sur le coup. Et ce n’est pas tout puisqu’un autre club de Ligue 1 a été séduit par le pensionnaire du Werder : l’Olympique de Marseille.

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Aucune approche concrète n’a été réalisée par les Phocéens, mais l’OM est cité comme «l’un des plus sérieux» prétendants du joueur. Il existe cependant quelques bémols. Sur le papier, Marseille possède deux gauchers en défense avec Nayef Aguerd et Facundo Medina. Deux éléments aux profils de titulaires. Sans oublier Emerson, qui peut dépanner. Coulibaly peut évoluer à droite, mais ce n’est pas son point fort. Difficile de voir un grand espoir changer de club pour évoluer à un poste qui n’est pas le sien. Enfin, outre ces considérations tactiques, il convient de souligner que l’OM risque de ne pas pouvoir lutter sur le plan financier si le PSG et les clubs de Premier League décident réellement de passer à l’action. Affaire à suivre.