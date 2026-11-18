Homme fort du début de saison manceau jusqu’à sa blessure à la cheville subie avec l’Algérie face au Niger en octobre, Adil Bourabaa devrait effectuer son retour sur les terrains en début d’année 2027. Sa rééducation évolue favorablement et respecte les délais attendus. Le milieu de 21 ans, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en L1 cette saison, est passé par le Centre Médical de Clairefontaine ces dernières semaines.

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Selon nos informations, la question de son avenir a aussi connu des avancées puisqu’un accord a été trouvé pour sa prolongation de contrat. Celle-ci devrait aboutir à une revalorisation à la hauteur du nouveau statut du joueur, tandis que Le Mans s’assurerait de meilleures conditions en cas de transfert dans les prochains mois. Selon nos informations, l’international algérien dispose d’un bon de sortie, à condition que le club s’y retrouve.