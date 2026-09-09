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Ligue des Champions

PSG : les mots de Luis Enrique après le carton face au Slovan Bratislava

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 6-1 Slovan

Une soirée réussie. Pour son entrée en matière dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a cartonné le Slovan Bratislava (6-1). Après la rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, était particulièrement fier de la copie rendue par ses joueurs.

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«Si j’ai passé la soirée que j’espérais passer ? Je suis content de la connexion avec les supporters, une ambiance incroyable comme d’habitude, je veux le souligner. Je pense qu’aujourd’hui, sans ballon, on a fait un très bon boulot, on a très bien joué », souriait Luis Enrique au micro de Canal.

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