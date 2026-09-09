PSG : les mots de Luis Enrique après le carton face au Slovan Bratislava

Une soirée réussie. Pour son entrée en matière dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a cartonné le Slovan Bratislava (6-1). Après la rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, était particulièrement fier de la copie rendue par ses joueurs.

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«Si j’ai passé la soirée que j’espérais passer ? Je suis content de la connexion avec les supporters, une ambiance incroyable comme d’habitude, je veux le souligner. Je pense qu’aujourd’hui, sans ballon, on a fait un très bon boulot, on a très bien joué », souriait Luis Enrique au micro de Canal.