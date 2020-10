OM : les vérités de Jacques-Henri Eyraud sur l'affaire Mediapro

L’affaire Mediapro secoue tout le monde du football français. Pour rappel, le diffuseur du championnat, Mediapro, refuse de verser une échéance de 172 M€ (qui devait être redistribuée aux clubs le 17 octobre prochain) et demande à ce que le montant des droits TV soit renégocié à la baisse. Une requête à laquelle la LFP refuse bien entendu d’accéder. À Marseille, cette affaire fait logiquement parler, comme partout ailleurs. Et après le tacle d’André Villas-Boas, c’est Jacques-Henri Eyraud qui a pris la parole pour s’expliquer. Une parole attendue puisque JHE était membre de la cellule de dirigeants ayant participé aux négociations.

« Évidemment que le football français traverse la plus grande crise de toute son histoire. On est tous inquiet. La situation est inexplicable. Quand vous payez un studio pendant trois ans, vous ne vous retournez pas vers votre propriétaire en disant que le loyer est trop élevé. On a une vraie incompréhension donc il va falloir prendre des décisions. L’OM n’est pas plus en danger que les autres clubs de L1 », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant de revenir sur les nombreuses critiques dont fait l’objet la LFP. Pour rappel, il est fortement reproché à la Ligue de ne pas avoir obtenu de garanties bancaires de la part de Mediapro au moment de négocier la vente des droits TV de L1 et de L2 pour la période 2020-2024. Des affirmations absurdes pour JHE.

Eyraud réfute les critiques contre la LFP

« Il faut savoir de quoi on parle. J’étais dans la salle avec d’autres quand cet appel d’offres a eu lieu. J’entends n’importe quoi ces derniers jours. Y a-t-il des garanties bancaires dans le top 5 européen ? Il n’y a aucun championnat du big 5 qui a signé des garanties bancaires lors de la vente de ses droits. Il y a eu des cautions d’actionnaire. Il y a une garantie d’actionnaire qui avait été demandée à Mediapro et qui avait été obtenue par la Ligue. (…) C’est vrai que l’Angleterre est payée plus rapidement que la France, l’Allemagne ou l’Italie. Mais arrêtons de dire n’importe quoi sur le fait de dire qu’on a été les plus idiots, les mois bons. Tout le monde sait qu’il n’y a pas de garanties bancaires. »

Le président de l’OM ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Relancé sur le désir de la LFP de poursuivre ses négociations avec un groupe rembarré par la Serie A et dont le business plan semblait compliqué à tenir (abonnement plus cher que beIN Sports pour seulement 80% de la L1 par exemple), Eyraud a regretté ces nouvelles critiques. « C’est tellement facile de refaire le match. C’est trop facile. » Car pour JHE, l’offre de Mediapro était bien sur la table. et pour l’ensemble des acteurs du football français, le groupe sino-espagnol ne débarquait avec une réputation d’amateur. « En termes de qualité et de production, c’était ce qui se faisait de mieux en Europe avec Canal. Arrêtons d’essayer de démarrer la chasse aux sorcières. »