Bojan Krkic raconte les raisons de sa retraite

À 32 ans, Bojan Krkic a récemment annoncé sa retraite sportive. L’attaquant, sans club depuis son départ du Vissel Kobe (Japon), expliquait qu’ «après de nombreuses expériences, je veux annoncer que j’ai terminé cette étape de ma vie. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu. Il faut être honnête et je pense que mon heure est venue. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière», a-t-il annoncé, dans l’auditorium du Nou Camp.

Dans un entretien à Sport, celui qui était annoncé comme le plus grand espoir du club blaugrana à la fin des années 2000 est revenu sur sa prise de décision. «C’est ce que j’ai ressenti avant même d’aller au Japon. Cela fait seize saisons au niveau professionnel et je me sens comblé. Je n’aurais jamais pu imaginer vivre quelque chose comme ça. Il y a eu un moment où je ne voulais pas garder un mauvais souvenir du football. C’est ma vie, j’ai commencé à courir après un ballon à l’âge de quatre ans et j’adore le football. On ne sait jamais quand le moment est venu. Oui, ce sont des décisions très difficiles à prendre et on ne voit jamais le moment, mais je pense qu’il faut savoir quand c’est le bon moment et être courageux», a-t-il expliqué.

