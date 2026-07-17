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Coupe du Monde

La finale de la Coupe du Monde 2026 n’est pas menacée

Par Josué Cassé
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Espagne Argentine
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La finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et l’Espagne, qui se disputera ce dimanche, n’est, pour le moment, pas menacée par le ciel voilé et la qualité négative de l’air. En effet, ce vendredi soir, la FIFA l’a confirmé alors que New York est placé en alerte rouge pour la qualité médiocre de l’air et la chaleur extrême.

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Pour rappel, ce choc au sommet entre la Roja et l’Albiceleste doit se jouer au MetLife Stadium, à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Manhattan. Ces derniers jours, le nord du Midwest et certaines régions du Nord-Est sont touchés par des nappes de fumée dense, ce qui avait suscité l’inquiétude de nombreux observateurs.

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