PSG : le message de soutien des Ultras aux joueurs

À quelques heures seulement du match décisif en demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, la pression monte pour le PSG. En cas de succès, les Parisiens pourraient connaître une fin de saison folle entre la course au titre et un possible sacre en C1. Pour l’occasion, le Collectif Ultras Paris a tenu à faire passer un message de soutien à l’équipe.

« Vous, joueurs du Paris-Saint-Germain, avez l’occasion d’écrire la plus belle page de l’histoire du club. Cela passera évidemment par un exploit à l’Etihad Stadium. Nous ne savons pas quelle sera la conclusion de cette saison palpitante, mais ô combien éprouvante compte tenu du contexte. Mais une chose est sure : vous en êtes capables. Nous, supporters, ne vous avons jamais lâchés. Malgré la situation, nous avons gardé la même passion et nous vous avons apporté notre soutien par tous les moyens. La plus belle des réponses sera de tout donner ce soir. Jouez comme des guerriers, ne lâchez rien quitte à laisser vos tripes sur le terrain », peut-on notamment lire dans ce communiqué.