Real Madrid : Kylian Mbappé a pris une très grosse décision

Le Real Madrid s’apprête à vivre une nouvelle semaine très importante. Sur une très bonne dynamique, puisque l’équipe d’Alvaro Arbeloa sort d’une victoire inattendue contre Manchester City (3-0) et vient de battre le modeste Elche en Liga (4-1), les Merengues vont ainsi voyager en terres mancuniennes pour ce match retour de huitièmes de finale de Ligue des Champions avec le statut de favori pour la qualification après le résultat de l’aller.

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Un choc pour lequel l’entraîneur madrilène va encore devoir faire du bricolage, puisque son effectif est toujours décimé. En revanche, tout indique qu’il pourra compter sur Kylian Mbappé. Le quotidien AS fait ainsi le point sur la situation du Français, qui sera donc du voyage pour Manchester. C’est lui qui a pris la décision - et on imagine qu’elle a été validée par le club - puisque le numéro 10 merengue comme le staff ont pu constater que le genou de l’attaquant tricolore évolue favorablement.

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Mbappé sera là contre City

Même si tout indique qu’il ne pourra pas être titulaire, le Bondynois a des chances d’entrer en cours de match. Ce qui est sûr, c’est qu’il veut être avec l’équipe, conscient de l’enjeu de ce match, et c’est pour cette raison qu’il a décidé d’être présent pour ce retour. Il se sent bien mieux, et le travail et les traitements réalisés ces trois dernières semaines sont en train de donner des résultats, avec des douleurs et des gênes qui commencent à s’estomper. La possibilité d’une opération a également été balayée d’un revers de la main.

« On a besoin de lui. Quand il reviendra, on aura besoin que les joueurs qui ont marqué quand il n’était pas là continuent de le faire. On doit continuer à jouer de la même manière quand il sera de retour », a indiqué Alvaro Arbeloa après la victoire contre Elche. En revanche, reste encore à savoir comment son cas sera géré par Didier Deschamps et la FFF lors de cette fameuse trêve internationale de fin de mois, avec un Real Madrid qui espère qu’il jouera le moins possible sous la tunique bleue…