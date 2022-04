Adidas présente le nouveau Diamond Edge pack

Pour fêter l'arrivée du printemps, Adidas présente ce mardi sa nouvelle collection Diamond Edge pack contenant la X Speedflow et la Copa Sense, mais surtout la toute nouvelle Predator.

Une fois encore, les fans d'Adidas vont être ravis puisque la marque aux trois bandes continue sur sa lancée. Après avoir dévoilé en début d'année son nouveau pack "Edge of Darkness" puis son "Sapphire Edge Pack", avec les nouvelles Predator de Paul Pogba, Adidas envoie du très lourd et dévoile un troisième pack encore plus beau que les précédents, à savoir le Diamond Edge pack.

Cette nouveauté contient ainsi trois silos différents : la X Speedflow, pour les joueurs rapides adeptes de chaussures sans lacets très légères, la Copa Sense pour les joueurs souhaitant être conforts dans leurs crampons grâce notamment à son cuir de kangourou et enfin la Predator, la paire des joueurs du milieu de terrain au toucher de balle précis.

La Predator Edge+ pour être au coeur du jeu

La nouvelle tige "Zone Skin" de la Predator offre un toucher de balle ainsi qu'une adhérence au ballon favorisant le contrôle du jeu. En ce sens, la semelle Face Trame permet d'avoir une meilleure stabilité et une accroche au sol toujours plus résistant quand il faut accélérer le jeu et feinter ses adversaires. Face au but, la technologie Power Facet, située à l'avant de la semelle, optimise le transfert de puissance en direction de l'avant du pied de frappe au moment de déclencher. De quoi mettre un maximum de chance de son côté pour briller et faire briller. Une paire de crampons, disponible aussi bien en SG (pelouses grasses) qu'en FG (pelouses sèches classiques) dont raffole l'ancien Toulousain, aujourd'hui au Borussia Mönchengladbach, Manu Koné.

La X Speedflow conçue pour la vitesse

Créee pour la vitesse, cette chaussure de football sans lacets est conçue pour jouer plus vite et pour que rien ne puisse te résister sur le terrain. L'insert en fibre de carbone Carbitex et l'avant-pied surélevé favorisent les accélérations explosives, tandis que la structure de stabilité Agility garantit un maintien parfait pour les changements de direction rapides. Une paire de crampons, disponible aussi bien en SG (pelouses grasses) qu'en FG (pelouses sèches classiques), qui ravit l'international tricolore du RB Leipzig Christopher Nkunku, qui apprécie son amorti 3D au talon et sa semelle extérieure Speedframe.

