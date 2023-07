La Juventus a lancé le processus pour se retirer de la Super League

Le 6 juin dernier, les médias espagnols révélaient que la Juventus avait prévenu le Real Madrid et le FC Barcelone de son intention de se désengager du projet de la Super League. Eh bien la Vieille Dame a tenu parole puisqu’elle vient d’officialiser la nouvelle sur son site internet.

« Suite au communiqué de presse du 6 juin 2023, par lequel la Juventus avait annoncé avoir entamé une période de discussions avec le Real Madrid et le FC Barcelone (clubs qui jusqu’alors n’avaient pas annoncé leur intention de sortir du projet Super Leeague) concernant la décision éventuelle de la Juventus de sortir du projet Super League, ce qui suit est annoncé par la présente. À la suite de ces discussions, et compte tenu de certaines divergences sur l’interprétation des accords applicables au projet Super League, la Juventus confirme qu’elle a entamé la procédure de retrait du projet Super League, tout en rappelant que, conformément aux dispositions contractuelles applicables, le consentement préalable du Real Madrid, du FC Barcelone et des autres clubs impliqués dans le projet Super League est nécessaire pour que le retrait prenne effet », indique le communiqué.

