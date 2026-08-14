OM : l’aveu d’Aubameyang sur son départ

Pierre-Emerick Aubameyang aurait volontiers poursuivi son aventure à l’Olympique de Marseille. Parti cet été au Deportivo La Corogne pour 1,5 million d’euros, l’attaquant de 37 ans a expliqué dans un entretien accordé à L’Équipe que son départ de l’OM avait avant tout été décidé par les dirigeants marseillais. Interrogé sur les circonstances de son transfert alors qu’il lui restait encore un an de contrat, le Gabonais ne laisse guère de place au doute : « au vu de la situation, le club a décidé que je devais partir. Et je n’allais pas aller contre la volonté du club. » Une décision qu’il a acceptée sans chercher le bras de fer, malgré son attachement à Marseille. « Je ne suis pas quelqu’un qui aime déranger ou être de trop. Je pense que le club a déjà assez de problèmes », poursuit-il, en faisant notamment référence à l’échec de la qualification pour la Ligue des Champions. Mais Aubameyang reconnaît surtout qu’il aurait préféré une autre issue : « J’aurais aimé rester parce que je tiens vraiment à ce club. Mais bon, la situation fait que je ne pouvais pas. »

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L’ancien Marseillais a donc choisi de tourner la page en rejoignant le Deportivo La Corogne, promu en Liga après huit saisons passées loin de l’élite espagnole. Un choix qu’Aubameyang présente comme un véritable défi sportif plutôt qu’une fin de carrière tranquille. Séduit par l’histoire du « Super Depor », champion d’Espagne en 2000 et habitué de la Ligue des champions au début des années 2000, il souhaite désormais participer au retour du club galicien au premier plan. « Je veux vivre et faire partie de cette histoire. Laisser mon empreinte comme cette génération de légendes a pu le faire », explique-t-il. Malgré d’autres propositions, Aubameyang a privilégié un projet dans lequel il doit occuper un rôle central et apporter son expérience, sur comme en dehors du terrain. Le maintien constituera d’abord la priorité, mais l’attaquant assure ne rien avoir perdu de son envie : « ma passion pour le foot est intacte et j’ai encore faim de plus, encore faim de buts. » Une nouvelle aventure qui commence donc avec enthousiasme, même si son départ de Marseille laisse clairement un goût d’inachevé.