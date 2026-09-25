Le maire de Marseille annonce une mauvaise nouvelle à l’OM

Le début de saison de l’OM est sûrement l’un des pires depuis beaucoup d’années. Miné par des finances plus que dans le rouge et par les restrictions imposées par la DNCG, le club phocéen n’a pas pu recruter cet été. Forcément, avec un effectif impacté par plusieurs départs importants, les performances sur le terrain sont plus indigestes. Malgré un Bruno Genesio combatif, l’Olympique de Marseille compte déjà quatre défaites en cinq matches de championnat depuis le début de la saison.

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En plus de ces difficultés sportives, l’OM doit également faire face à une autre mauvaise nouvelle ce vendredi. En effet, dans un entretien accordé à La Provence, le maire de Marseille, Benoît Payan, a expliqué que le loyer du Vélodrome allait augmenter : «le loyer (du Vélodrome) ne va pas baisser. Il va augmenter et ça, l’OM le sait, c’est dans son business plan. Le loyer du Vélodrome, ce n’est pas forcément ce qui met les finances du club dans le rouge. Ce qui met les finances du club dans le rouge, ce sont des sujets différents que tout supporter et tout spécialiste du football comprend et connaît.» Une dépense loin d’être bienvenue pour les dirigeants marseillais.