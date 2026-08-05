Un grand club de Serie A s’intéresse à Matías Galarza

L’avenir de Matías Galarza Fonda pourrait s’écrire loin de River Plate. Selon les déclarations de son agent, Régis Marques, un grand club de Serie A suit de près le milieu de terrain paraguayen, auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquée. Si le nom du club n’a pas été officiellement confirmé, plusieurs sources évoquent la Juventus.

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Mis à l’écart par River Plate malgré ses bonnes performances avec le Paraguay, Galarza étudierait actuellement plusieurs offres. Son représentant a indiqué que le joueur privilégiait un départ vers l’Europe et souhaitait obtenir un contrat à la hauteur de son récent Mondial. Les discussions se poursuivent et une décision est attendue avant la fermeture du mercato.