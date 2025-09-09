Alexander Isak se fait détruire en Suède

Après avoir dépensé des sommes folles pour recruter Florian Wirtz (125 M€), Hugo Ekitike (95 M€), Milos Kerkez (47 M€), Jeremie Frimpong (40 M€) et Giovanni Leoni (31 M€), les Reds ont bouclé un dernier coup en grandiose en dépensant 150 M€ pour se payer Alexander Isak. Un feuilleton qui a duré tout l’été, dans lequel le joueur de 25 ans a été au clash avec Newcastle et avait séché l’entraînement puis manqué le début de saison en Premier League. Avant de faire ses débuts à Anfield, Alexander Isak était de retour sur les terrains avec la Suède.

Remplaçant au coup d’envoi en raison de son manque de temps de jeu, le néo-attaquant de Liverpool a assisté à la triste défaite des siens contre le Kosovo (0-2), battus pour leur deuxième match de qualifications au Mondial 2026 et qui ne comptent qu’un seul point au classement. Entré à la 72e minute de jeu, il n’a pu faire la différence et a tout de même été critiqué par la presse suédoise, qui estime qu’il n’était pas concentré par l’événement et a été impliqué dans une prise de bec houleuse avec le défenseur kosovar Fidan Aliti, pour lequel il a été averti.

Alexander Isak raconte son été agité

Expressen a rapporté qu’Alexander Isak avait fait un «retour cauchemardesque» et que le «résultat global était une énorme déception». Même chose pour SVT Sport, qui estime l’effort du buteur suédois était «une trahison» et que la performance en général était «révoltante». Fotbollskanalen a ajouté que «la Suède devait changer soit ses joueurs, soit son entraîneur», en revenant sur l’été agité du buteur de 25 ans et sa «préparation gâchée» qui explique sa mauvaise forme sur le terrain. Présent devant la presse après la rencontre, le principal intéressé est longuement revenu sur son état physique, forcément affecté par son manque de préparation.

«Il est difficile de savoir exactement combien de minutes sont appropriées. Au final, cela a été 20 minutes et cela m’a semblé correct. C’est génial que tout ait été réglé avant la sélection et que j’ai pu me concentrer à nouveau sur le football. Tout le monde n’a pas une vision globale de la situation, mais c’est une question à aborder un autre jour. Je ne peux pas contrôler tout ce qui est dit ou écrit. Je ne veux pas entrer dans les détails ni trop m’étendre sur cette situation. C’est une page close, mais je n’ai jamais eu de problèmes. Mais je suis heureux d’être devenu joueur de Liverpool», s’est justifié le buteur de 25 ans, qui devra rapidement revenir avant les prochaines échéances de la saison.