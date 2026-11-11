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Atlético : Álex Baena révèle les tensions du vestiaire après le feuilleton Julián Álvarez

Par Allan Brevi
1 min.
Álex Baena @Maxppp

Le feuilleton Julián Álvarez a laissé quelques traces dans le vestiaire de l’Atlético de Madrid. Dans un entretien accordé à la Cadena SER, Álex Baena est revenu sur les tensions provoquées par les déclarations de l’attaquant argentin, qui avait publiquement exprimé son envie de quitter le club l’été dernier. Le milieu de terrain espagnol reconnaît que cette situation avait surpris et contrarié plusieurs de ses coéquipiers, même s’il comprend les interrogations d’un joueur sollicité par les plus grands clubs européens, comme le FC Barcelone.

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« C’est forcément un peu étrange lorsqu’un coéquipier annonce publiquement qu’il souhaite partir. Cela ne nous a pas vraiment plu. Je comprends qu’un joueur puisse hésiter si le Barça ou le Real Madrid vient le chercher, mais je pense que ce sont surtout les manières de faire qui nous ont dérangés. Nous l’aurions soutenu, quelle que soit sa décision. Personnellement, je ne lui ai rien dit. C’est quelqu’un de très intelligent et il savait ce qu’il avait fait, ainsi que la manière dont cela avait pu être perçu dans le vestiaire. Il nous a demandé pardon à tous, et cela l’honore énormément », a expliqué Baena. Le milieu de terrain a également assuré que l’Argentin restait pleinement impliqué au quotidien et qu’il travaillait pour retrouver son meilleur niveau, tout en reconnaissant que les supporters madrilènes avaient des raisons d’être contrariés par la manière dont les événements s’étaient déroulés.

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