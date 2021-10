Ole Gunnar Solskjaer évoque la gestion de CR7

Présent en conférence de presse à la veille d'une séduisante affiche entre Manchester United et Everton, prévue ce samedi à 13h30, Ole Gunnar Solskjaer s'est exprimé sur la gestion de Cristiano Ronaldo (36 ans), auteur d'un retour fracassant chez les Red Devils. Une nouvelle fois décisif face à Villarreal (2-1), le Lusitanien a permis aux siens de l'emporter dans le temps additionnel à l'occasion de la deuxième journée des phases de poules de la Ligue des Champions et comptabilise cinq buts en autant de rencontres depuis son come-back. Malgré des statistiques toujours aussi étincelantes, l'entraîneur norvégien reste conscient que la star portugaise devra être mise dans les meilleures conditions, quitte à le faire souffler de temps à autre.

«Évidemment il y a les buts, cinq en cinq matches, ça veut tout dire (...) Son professionnalisme a fait forte impression sur et en dehors du terrain», a tout d'abord salué Solskjaer avant d'ajouter : «pour son âge, il est toujours performant. Évidemment nous devrons gérer son temps de jeu, s'assurer qu'il reste en forme. Il est un excellent exemple pour tout le monde, dans sa façon de s'entraîner, sa conduite. Il a fait forte impression et cela ne fait qu'un mois, pourvu que ça continue.» Pour optimiser les performances de CR7, le tacticien de Manchester United ne manque pas d'options en attaque et pourra, prochainement, compter sur Marcus Rashford, de retour à l'entraînement avec le groupe mancunien.