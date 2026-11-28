Buteur face à Lorient, Ousmane Dembélé s’est montré satisfait de la prestation parisienne après la victoire du PSG (2-0). L’attaquant français a notamment souligné le sérieux affiché par son équipe face à une formation qui lui a posé des difficultés.

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« On a fait un match sérieux face à une très bonne équipe. On a eu pas mal de difficultés contre eux, donc on est contents de gagner. Cela fait du bien de marquer, je prends du plaisir avec mes coéquipiers. J’ai tiré beaucoup de fois, je n’ai pas eu de réussite. Je suis heureux d’avoir marqué, il y a eu un très bon travail de Mika (Godts) », a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Une réaction positive pour Dembélé, qui retrouve le sourire après le match nul concédé face à la Roma en Ligue des Champions (2-2).