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Coupe du Monde 2026 : Deschamps donne des nouvelles des blessés

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
France 2-0 Maroc
winamax
1 1.60 N 3.90 2 6.50 bonus 100€

Didier Deschamps s’est montré rassurant à l’issue de la victoire de l’équipe de France contre le Maroc sur l’état de ses joueurs sortis sur blessure, à commencer par Kylian Mbappé.

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« Non, Kylian c’est un peu la cheville, il ressentait un peu de douleur, et Manu Koné avait reçu un coup au genou et un peu de crampes. Warren (Zaïre-Emery) a fait une très très bonne entrée. (…) Il faut qu’ils se tiennent tous prêts. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde mais je fais en sorte qu’ils se sentent tous concernés », a déclaré le sélectionneur sur beIN Sports.

Pub. le - MAJ le
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