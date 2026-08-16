Trophée des Champions : Zinedine Zidane présent à Bollaert pour Lens-PSG

Le choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain compte un spectateur de prestige. Le néo-sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane, a en effet pris place dans les tribunes du stade Bollaert-Delelis ce dimanche soir pour assister au Trophée des champions entre les deux formations, à 21 heures.

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Déjà vainqueur de la Supercoupe d’Europe avant d’entamer sa saison, le PSG est en quête d’un deuxième trophée et espère ajouter un 15e Trophée des champions à son palmarès. Pour y parvenir, les Parisiens devront venir à bout des Sang et Or, avec donc l’ancien entraîneur du Real Madrid et champion du monde 1998 comme témoin privilégié de cette affiche.