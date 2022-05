Son avenir, Di Maria, Mbappé : Pochettino n'est au courant de rien

La suite après cette publicité

En lui-même, le dernier match de la saison du PSG demain au Parc des Princes face au FC Metz semble bien loin des préoccupations des supporters et du club. Il y aura bien quelques célébrations pour le 10e titre de champion de France de l'histoire des Franciliens, acquis de manière officielle il y a bientôt un mois, mais pour le reste ce sont surtout les situations personnelles de Kylian Mbappé, en premier chef, mais aussi d'Angel Di Maria et de Mauricio Pochettino qui mobilisent l'attention.

Si aucune annonce officielle n'a encore eu lieu, tout porte à croire que le gaucher argentin devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat le 30 juin. Après 7 ans de bons et loyaux services au cours desquels il est devenu le meilleur passeur de l'histoire du club, Di Maria s'apprête à faire ses adieux. Un tifo est même en préparation du côté du Collectif Ultras Paris. Mbappé est dans la même situation contractuelle, mais l'enjeu n'est pas le même.

Pochettino sait pour Di Maria, pas pour Mbappé

L'attaquant doit annoncer sa décision dans le week-end, dimanche selon nos informations, lui qui tient, un accord avec sa direction, comme nous l'avons affirmé dans la journée. «Je ne connais pas la décision. Je ne peux pas en parler. C’est un thème personnel, de Kylian, mais aussi du club. Il y a beaucoup d’informations à ce sujet, beaucoup de rumeurs. Nous respectons toujours la position de Kylian et du club. Ce n’est pas à moi de communiquer sur ce sujet-là», se défend Pochettino en conférence de presse, affirmant ne pas être encore au courant du planning de l'après-match.

Il n'en sait visiblement pas beaucoup plus pour Di Maria, même s'il admet connaître la position du club sans la dévoiler. «C’est la même chose que pour Kylian. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler. Le club et le joueur vont discuter demain. J’ai l’information. J’ai parlé hier à Leonardo de beaucoup de sujets. Je ne vais pas mentir. J’ai des informations sur ce qui va arriver, mais une fois que le championnat sera fini, on pourra en parler et communiquer».

Pochettino : «je ne vois pas pourquoi je ne serais pas là l’an prochain»

Et la sienne de situation ? «J’ai encore un an de contrat, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas là l’an prochain», s'étonne l'entraîneur, indiquant tout de même que l'avenir ne semblait pas complètement fixé. «Potentiellement, nous (le staff) serons là l’année prochaine. Nous verrons ce qu’il se passe et j’espère célébrer le 10e titre de l’histoire du club. » De nombreuses questions sont encore en suspens au PSG. Elles animeront la fin de la semaine et encore les jours suivants également.

