Ballon d’Or : quand Harry Kane a failli signer à Livourne

L’histoire aurait pu être bien différente pour Harry Kane. En 2013, alors qu’il peinait à s’imposer à Tottenham après deux prêts peu convaincants à Norwich et Leicester, l’attaquant anglais était tout proche de rejoindre Livourne. Le président Aldo Spinelli avait même tenté de brouiller les pistes en déformant son nom au téléphone avec des journalistes. « On essaie de recruter un certain "Kanne", "Kenna"… un truc comme ça. Il a vingt ans et joue en Angleterre », aurait-il lancé. Le directeur sportif de l’époque, Stefano Capozucca, a confirmé que le club italien avait envisagé un prêt avec option d’achat, pour environ 500 000 euros, avant que l’opération ne tombe à l’eau.

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Près de 13 ans plus tard, Kane est devenu l’un des meilleurs avant-centres du monde. Après avoir inscrit 280 buts en 450 matches avec Tottenham, l’international anglais a rejoint le Bayern Munich en 2023, où il affiche des statistiques impressionnantes avec 156 réalisations en 158 rencontres. Une trajectoire qui aurait pu prendre une tournure bien différente si Livourne avait réussi à boucler son arrivée. À la place, le club italien avait finalement recruté Innocent Emeghara, auteur de sept buts en six mois à Sienne.