CdM 2026 : le Canada remplace un de ses joueurs

Forfait pour la Coupe du Monde 2026 suite à une blessure contractée sur ces derniers jours, le milieu offensif du Canada, Marcelo Flores, ne pourra donc pas défendre sa place. Les Canadiens pourront compter sur Jayden Nelson, l’ailier d’Austin pour le remplacer.

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Jayden Nelson is going to the World Cup! 🍁



Austin FC’s Jayden Nelson has been selected to replace Tigres UANL's Marcelo Flores on #CANMNT's roster for the upcoming FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/FpESD7It29 — CANMNT (@CANMNT_Official) June 9, 2026

Appelé en renfort, l’ailier gauche de 23 ans apportera une nouvelle option pour les Canadiens qui lanceront leur tournoi ce vendredi contre la Bosnie-Herzégovine. Le Canada défiera également le Qatar et la Suisse.