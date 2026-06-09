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CdM 2026 : le Canada remplace un de ses joueurs

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jesse Marsch @Maxppp

Forfait pour la Coupe du Monde 2026 suite à une blessure contractée sur ces derniers jours, le milieu offensif du Canada, Marcelo Flores, ne pourra donc pas défendre sa place. Les Canadiens pourront compter sur Jayden Nelson, l’ailier d’Austin pour le remplacer.

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Appelé en renfort, l’ailier gauche de 23 ans apportera une nouvelle option pour les Canadiens qui lanceront leur tournoi ce vendredi contre la Bosnie-Herzégovine. Le Canada défiera également le Qatar et la Suisse.

Pub. le - MAJ le
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