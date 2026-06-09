Coupe du Monde
CdM 2026 : le Canada remplace un de ses joueurs
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@Maxppp
Forfait pour la Coupe du Monde 2026 suite à une blessure contractée sur ces derniers jours, le milieu offensif du Canada, Marcelo Flores, ne pourra donc pas défendre sa place. Les Canadiens pourront compter sur Jayden Nelson, l’ailier d’Austin pour le remplacer.
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Jayden Nelson is going to the World Cup! 🍁— CANMNT (@CANMNT_Official) June 9, 2026
Austin FC’s Jayden Nelson has been selected to replace Tigres UANL's Marcelo Flores on #CANMNT's roster for the upcoming FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/FpESD7It29
Appelé en renfort, l’ailier gauche de 23 ans apportera une nouvelle option pour les Canadiens qui lanceront leur tournoi ce vendredi contre la Bosnie-Herzégovine. Le Canada défiera également le Qatar et la Suisse.
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