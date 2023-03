Ligue 1 : le programme TV de la 31e journée

Le programme TV de la 31e journée de Ligue 1 vient de tomber. Pour le week-end du 14-16 avril, les diffuseurs se sont partagés les affiches suivantes. Prime Video débutera par Toulouse-OL le vendredi à 21h. Le lendemain à 17h et toujours sur la même plate-forme le Stade Rennais accueillera le Stade de Reims dans la course aux places européennes. Le soir même, c’est le PSG qui recevra Lens au Parc des Princes sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot.

La suite n’est pas mal non plus. Lille et Montpellier ont rendez-vous à Pierre-Mauroy le dimanche à 13h sur Prime Video. S’enchaînera le multiplex de 15h avec notamment le déplacement de notre dernier représentant européen, l’OGC Nice, à Brest, et un duel pour le maintien entre Strasbourg et Ajaccio. Enfin sur Canal+ Foot à 17h, Lorient ira à Monaco, avant le match du soir sur Prime Video : OM-Troyes.

Le programme TV

Vendredi 14 avril 2023 à 21h00 sur Prime Video

Toulouse FC – Olympique Lyonnais

Samedi 15 avril 2023 à 17h00 sur Prime Video

Stade Rennais FC – Stade de Reims

Samedi 15 avril 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – RC Lens

Dimanche 16 avril 2023 à 13h00 sur Prime Video

LOSC Lille – Montpellier Hérault SC

Dimanche 16 avril 2023 à 15h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – FC Nantes

Stade Brestois 29 – OGC Nice

Clermont Foot 63 – Angers SCO

RC Strasbourg Alsace – AC Ajaccio

Dimanche 16 avril 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

AS Monaco – FC Lorient

Dimanche 16 avril 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – ESTAC Troyes