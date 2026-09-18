Manchester City : Floyd Samba, la pépite franco-germano-anglaise qui affole déjà outre-Manche

Ce jeudi, Floyd Samba a vécu une soirée qu’il n’oubliera pas. Le jeune attaquant né en 2009 a effectué ses débuts professionnels avec Manchester City et s’est immédiatement illustré avec un doublé face à Norwich (5-0) en League Cup. Une entrée fracassante pour celui qui s’était déjà fait remarquer dans les catégories de jeunes des Citizens, avec 17 buts en 34 matches avec les U18 et 10 buts en 17 rencontres avec les U21. Son profil est déjà particulièrement suivi outre-Manche, mais aussi intéressant sur le plan international puisqu’il dispose de trois nationalités. Convoqué avec la France U16, Samba a ensuite évolué avec les sélections U16 et U17 anglaises avant de recevoir récemment une convocation avec l’Allemagne U19. Une trajectoire forcément particulière pour le fils de Christopher Samba, ancien défenseur professionnel né à Créteil et international congolais.

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Et ce jeudi, avec les Cityzens, sa prestation n’est évidemment pas passée inaperçue en Angleterre surtout en tant qu’attaquant de pointe. Ce vendredi matin, le Daily Mail s’est notamment emballé avec un titre particulièrement évocateur : « Une nouvelle star est née à Man City », tandis que The Sun évoquait de son côté les « débuts étincelants de Floyd Samba ». Et le principal intéressé n’a pas caché son émotion après cette première apparition professionnelle. « Des débuts comme ça, c’est incroyable ! Je n’arrivais pas à y croire moi-même, mais ce n’est que le début, une belle carrière m’attend. Je n’ai pas de mots. C’était un match incroyable. C’est mon rêve, et le voir se réaliser, c’est tout simplement le plus beau cadeau du monde en ce moment. »

Il a déjà joué pour trois sélections

Propulsé titulaire au poste de numéro 9, une position qu’il n’avait encore jamais occupée, le jeune joueur a également expliqué comment il avait préparé ce rendez-vous. « Enzo m’a parlé mardi, me disant qu’il envisageait de me faire jouer numéro neuf, et puis, à mesure que la date approchait, je savais que j’allais être titulaire et je devais simplement me préparer mentalement et physiquement pour le match. Je pense que je m’en suis plutôt bien sorti aujourd’hui. Sur mon premier but, en voyant Allan, je savais que je devais être à l’affût. En regardant des joueurs comme Erling, on voit qu’il est toujours prêt à reprendre le ballon. Je devais donc être prêt à placer ma tête. Quand j’ai reçu le ballon pour le deuxième but, je savais que je devais reculer car Rayan Ait-Nouri n’avait pas d’autre choix. Je savais que j’avais de l’espace autour de moi et qu’une fois dans cet espace, j’avais une bonne chance de marquer. »

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De quoi forcément satisfaire son entraîneur, qui a expliqué pourquoi il avait décidé de tenter le pari Samba en pointe. « Je lui ai demandé ces trois ou quatre derniers jours, quand j’ai décidé de le faire jouer en neuf, s’il avait déjà joué en neuf par le passé. Il m’a dit qu’il n’avait jamais joué. Mais je pense qu’il peut… Il n’est pas un neuf pour sûr, mais il a été bon ! Il est jeune, plein d’énergie, il est fort, il peut conclure, il peut combiner… En première mi-temps, il a pris de bonnes décisions en termes de passes décisives qu’il a réalisées. Mais ils sont jeunes, et nous devons y aller doucement, doucement avec eux. Nous avons Antoine Semenyo là-bas, ça dépend un peu du plan de jeu, nous pouvons utiliser Phil Foden ou Rayan Cherki en faux neuf… Mais, à coup sûr, il a joué ce soir, il a été bon et j’espère que nous pourrons lui donner plus d’opportunités. » Une première qui a donc marqué les esprits, mais qui ne constitue que le début pour Samba, déjà présenté comme l’un des jeunes talents à suivre de très près du côté de Manchester City cette saison. Et il devrait avoir l’occasion de s’illustrer plusieurs fois cette saison.