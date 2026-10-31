RC Lens : sifflets intenses et occasion gâchée, la sale soirée de Florian Thauvin

«On est passé complètement à côté.» Yannick Cahuzac résumait le derby entre le LOSC et le RC Lens à sa manière en conférence de presse. Son équipe s’est seulement inclinée 1-0 en raison d’un but de l’inoxydable Olivier Giroud (86e), entré en fin de match, mais elle a été dominée une grande partie de la rencontre. On n’ira pas jusqu’à dire qu’elle est retombée dans ses travers après une belle série de 3 victoires de suite en Ligue 1 mais, forcément, cette prestation met en lumière ses limites face aux équipes du haut du classement. Et il faudra accueilir Côme en Ligue des Champions mercredi (21h)…

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Symbole de ce rendez-vous manqué, Florian Thauvin. L’homme à tout faire chez les Sang et Or depuis le début de saison (6 buts et 8 passes en 13 matchs) a été parfaitement muselé sur son côté droit, notamment par les renforts que sont André et Bentaleb pour aider Perraud. Le champion du monde 2018 n’a pas existé en première période, où il s’est seulement distingué avec cette remise pour Abdulhamid. La seconde période n’a pas été beaucoup plus reluisante avec cette immense occasion gâchée face à Özer qui aurait pu faire basculer la rencontre.

Thauvin pris pour cible

L’Equipe n’a pas été tendre en lui attribuant la note de 3/10, quand Le Figaro l’a rangé dans ses flops de la rencontre. «L’international français n’a pas vraiment trouvé de quoi répondre à ses anciens supporters. Lui qui avait si souvent porté l’attaque des Sang et Or depuis le début de saison est resté dans l’ombre, rarement en mesure de faire parler sa créativité», écrit le quotidien. «Je pense que ça n’a pas été le seul à avoir eu un match difficile» l’a défendu Cahuzac après le coup de sifflet final. Le technicien lensois remettait surtout en cause la performance globale de son équipe.

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«Collectivement, on a manqué de tout, dans l’intensité et l’engagement. Les Lillois nous ont surclassés. On a manqué de pro-activité sur notre ligne défensive. On a essayé de rectifier le tir après la pause mais on était toujours en retard. On n’a pas gagné un duel. On n’a rien montré offensivement car techniquement, on n’a pas tenu le ballon. C’est un vrai non-match», poursuivait-il. Pour ne rien arranger, Thauvin a été chahuté, et même insulté une grande partie du match. Les supporters des Dogues n’ont pas oublié sa venue très éphémère au club en 2013. Une soirée à oublier.