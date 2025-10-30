Le Real Madrid prépare la succession de Vinícius…

Vinícius ne lâche rien dans les négociations pour prolonger avec le Real Madrid. Le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2027, veut égaler les revenus de Kylian Mbappé, tandis que le club lui propose déjà 20 millions d’euros nets, susceptibles de grimper à 25 avec les bonus. Madrid, fidèle à sa politique salariale, refuse de dépasser ce plafond et reste ferme : c’est accepter ou partir, selon Sport. Si aucun accord n’est trouvé, Vinícius pourrait quitter le club librement à l’issue de son contrat.

En prévision d’un départ de sa star brésilienne, le Real Madrid a déjà identifié son successeur : Erling Haaland. Recruter le Norvégien s’annonce complexe, mais les liens entre son entourage et l’agent de Vinícius, Rafaela Pimienta, pourraient faciliter les discussions. Certaines voix anglaises évoquent un scénario où un transfert de Vinícius vers l’Arabie saoudite, pour une somme stratosphérique (environ 200 M€), permettrait au club madrilène de tenter sa chance pour le buteur de Manchester City.