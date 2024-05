EdF : la réaction de Warren Zaïre-Emery après sa convocation à l’Euro

Après avoir intégré l’équipe première du Paris Saint-Germain à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a vu sa carrière s’accélérer. Appelé en équipe de France en novembre 2023, WZE a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 à 18 ans. De quoi rendre heureux le jeune milieu de terrain.

La suite après cette publicité

« Très content de faire partie de cette liste. C’est une des meilleures compétitions à jouer avec l’équipe de France. Très content de représenter mon pays, je le fais fièrement. J’ai demandé une exception pour faire l’Euro et me concentrer. J’ai demandé à passer le BAC en septembre pour être tranquille. Après l’été, réviser mes cours et aller aux cours », a-t-il déclaré au micro de TF1.