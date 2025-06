PSG : Gianluigi Donnarumma n’a pas peur de la météo

Le choc entre le PSG et l’Atlético de Madrid, programmé ce 15 juin 2025 à Pasadena dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, s’annonce aussi intense que brûlant, tant sur le plan sportif que météorologique. Disputé au mythique Rose Bowl sous une chaleur accablante, le match est déjà surnommé le « sauna de Pasadena ». Ce duel est inédit dans cette compétition et oppose deux géants européens aux ambitions claires : pour le PSG, tout juste auréolé d’un triplé historique (Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions), il s’agit de poursuivre sa dynamique de domination et de devenir le premier club à enchaîner les deux plus grands titres continentaux et mondiaux. Face à lui, l’Atlético arrive avec l’intention de reconquérir un titre majeur et de s’imposer face à une équipe qu’il avait déjà battue en Ligue des champions la saison passée, sur un but cruel en fin de match.

Le contexte est également marqué par un dispositif sécuritaire renforcé à Los Angeles en raison de manifestations prévues en marge de l’événement, mais les deux entraîneurs — Luis Enrique et Diego Simeone — ont affirmé rester focalisés sur le terrain. Le match promet donc une confrontation tendue, dans un cadre étouffant, entre deux formations au sommet de leur art, bien décidées à marquer l’histoire de cette nouvelle édition mondiale. Au micro de DAZN, Gianluigi Donnarumma a été invité à répondre à la météo attendue qui pourrait compliquer la rencontre : «il faudra voir sur le terrain. On a une grande équipe. Aujourd’hui c’est un match important contre une equipe forte l’objectif est d’arriver jusqu’à la fin de la compétition. C’est difficile mais il faut tout faire pour gagner. Il fait chaud. L’équipe est prête». Les Parisiens sont prévenus.

